Sergio Busquets y sus declaraciones post partido

Sergio Busquets habló de la pulga y de su aclimatación en el Inter de Miami

Sergio Busquets, que vivió unos grandes tiempos pasados junto con Messi en Barcelona, declaró en zona mixta.

Acabado el partido entre el Inter de Miami ante el Atlanta United, con el amplio marcador de cuatro a cero, el muy buen gestionador de juego mencionó que: “Tenía muchas ganas de volver a coincidir con Leo. Estar tanto tiempo en el Barça con él hace que todo sea mucho más fácil, nos entendemos con la mirada, cómo va a poner él su cuerpo y yo el mío. Ojalá aprovechemos esa conexión que siempre hemos tenido, ahora aquí en Miami”

Además, resaltó que la calidad del “10” no se ha perdido, diciendo: “Sabía que iba a ser así, Leo es el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante. No iba a ser menos en esta liga. Está claro que tiene un periodo de adaptación pero él lo acorta muchísimo por sus condiciones y características. Vamos a disfrutar de él y ojalá que lo haga lo mejor posible para el equipo a nivel de goles y asistencias y también en muchas más cosas que no se ven y no son estadísticas”.

El excelente futbolista español comentó sobre su proceso de adecuación en el equipo.

“Me siento bien, hace muchísima humedad, que es algo completamente diferente a lo que había tenido en mi carrera. Nos estamos adaptando, nos encontramos bien. Con buen juego y con victorias todo se hace mucho más rápido y más fácil”.

