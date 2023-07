Barcos indicó que los técnicos y los jugadores se ponen y sacan solos.

Hernán Barcos habló hoy con la prensa a la salida de los entrenamientos de Alianza Lima para dejar claro que no tuvo nada que ver con que Guillermo Salas dejara de ser técnico del conjunto íntimo. Comenzó con un: ¿A mí me van a decir líder negativo?”. Con otra frase tajante dijo que “Si yo tuviera poder para sacar un técnico no estaría acá”

El “Pirata” exigió que se respeta sus veinte años de trayectoria como futbolista señalando lo siguiente: “Están buscando un problema, me parece, donde no lo hay. Me tiran a mí, mañana le tiran a otro. Bustos también salió en su momento y me culparon, ¿por qué me culpan ahora? Quieren buscar a un líder. ¿A mí me van a decir líder negativo después de dos años y medio dándole la vida a Alianza Lima? Respeten un poco, respeten mi historia” en el

El atacante argentino continuó declarando: “Veinte años jugando como profesional, nunca tuve un problema y ustedes me van a decir que yo saqué un técnico. Si yo tuviera poder para sacar un técnico no estaría acá, sería dirigente, no un jugador. Piensen lo que dicen, no se dejen llevar por los tuiteros que no saben lo que dicen, que afecta no solo a uno, sino a la familia, a la gente, a los que realmente creen en nosotros”.

Intenté ser un ejemplo para los niños.

El experimentado delantero hizo hincapié en que desde que llegó a Perú siempre trató de ser un ejemplo, remarcando que lo ha hecho especialmente para los niños. Y complementó opinando que tanto los jugadores como los técnicos se ponen y se sacan solos.

“Desde el día que llegué intenté ser un ejemplo para los niños, para todos, y lo he demostrado siempre, adentro y afuera, y ahora me quieren ensuciar o cambiar mi imagen porque se fue un entrenador ¿Qué culpa tengo yo? Los jugadores y los técnicos se ponen y se sacan solos. Si se fue el entrenador, el club tendrá sus motivos, así como se fue Bustos en su momento y nos duele a todos, pero qué culpa tenemos los jugadores. No hay que ser víctima de nada acá, hay que ser claros y objetivos y poner la cara”, enfatizó Barcos con un rostro bastante serio.

