“Sigue habiendo ilusión por ganar títulos”, Xavi no se da por vencido

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, señaló que, a pesar de la eliminación en Champions, a los culés aún les quedan torneos por los que pelear. El cuadro bávaro volvió a darle una paliza al Barsa. El cuadro blaugrana no pudo oponer resistencia en el encuentro. Inter y Bayern a octavos, el Barsa a la Europa League.

“Sigue habiendo ilusión por ganar títulos. Podemos ganar títulos, honestamente. No quiero engañar a nadie, no quiero engañar a la afición. Pero ha sido por errores nuestros, no como el año pasado, que no nos dio. Hemos competido, salvo hoy. Lo tuvimos en las manos. Es una gran decepción. Mi discurso no varía. Lo daremos todo”, señaló el DT del Barsa.

Además, sobre su estado de ánimo: “Estoy bien. Estaba tocado tras Milán, estaba jodido. Pero quedan más competiciones. Hemos perdido una competición, pero podemos ganar la Champions, la liga, la Copa y la Supercopa. Hay más títulos y hay que ser positivos”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Alejandro Balde, Marcos Alonso, Jules Koundé, Héctor Bellerín; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Franck Kessie; Pedri, Ousmané Dembelé, Robert Lewandowski.

Bayern Munich: Sven Ulreich; Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretka, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Sadio Mané; Eric Choupo-Moting.