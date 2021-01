Simeone: “Joao es un jugador extraordinario”

El entrenador Diego Pablo Simeone analizó la victoria de su equipo ante el Valencia que le afianza en el liderato

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, valoró la victoria de sus pupilos ante el Valencia. “Me ha gustado el trabajo del equipo. El sufrimiento para mantener el resultado”

Buen estado del equipo: “Creo que estamos compitiendo muy bien, salvo el episodio de Champions cuando quedamos fuera con el Leipzig, hemos competido muy bien desde la cuarentena, hemos mejorando en la dinámica de juego, hay futbolistas que nos han dado un poco más para proponer otras situaciones de juego y los futbolistas se siente involucrados. Hay una competencia muy linda, decíamos que si uno sale o no, podemos hablar de Llorente, las ganas de Torreira y Kondogbia, importante que Lodi haya esperado su momento y entre con esa ilusión, lo que sostiene Koke, Saúl, Savic… Felipe cuando le toca… El equipo está trabajando bien y la única manera de seguir en esta línea es mejorar en cada entrenamiento y mantener la línea”.

Joao Félix: “No está escrito que los futbolistas tengan que jugar 90 minutos, si no no habría planteles de 21 jugadores, no se harían 5 cambios… Estamos involucrados todos. Hizo un gol, una asistencia, salió y entró Correa y marcó. La competencia es sana y el equipo es el que gana”.

Joao Félix y el cambio: “Es una pregunta para él, no para mí”.

Tranquilidad cuando el equipo va por detrás: “No me detengo a ponerme en un lugar donde no estoy, tenemos que seguir con la tranquilidad de que el fútbol es partido a partido y que nos valorarán por el partido contra el Cádiz”.

Esta Liga, ¿Solo la puede perder el Atlético? Nosotros pensamos en el Cádiz, en seguir mejorando en cada entrenamiento y lo que va a venir es seguir mejorando en el equipo. Hay cosas para mejorar, en el primer tiempo nos costó, el segundo hicimos una gran segunda mitad, con buen paso y viendo como lastimar al Valencia. No pensamos en otra cosa que en el partido a partido.