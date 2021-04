Simeone: “No le tengo miedo a nada”

El entrenador Diego Simeone se sintió responsable del mal inicio de partido del Atleti. “No buscamos excusas en las bajas a partir de los que no están”

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, analizó el partido ante el Sevilla en el Pizjuán. Asimismo, el argentino se sintió responsable del mal inicio de partido de su equipo.

Derrota dolorosa por la manera: “Hablamos de lo que se vio. Un Sevilla que empezó muy bien. Asociación, dinámica de juego. Control absoluto, pero sin ocasiones. Gran parada de Oblak en el penalti. Si haces un cambio en el minuto 30 es porque te has equivocado y hay que buscar otra cosa. En el segundo tiempo el equipo mejoró, apareció el gol suyo. Tuvimos la de Mario, la de Hermoso. No pudimos tener la contundencia, pero aceptamos que en el primer tiempo el entrenador no hizo lo que debería para estar bien”.

Crisis de los últimos partidos: “Hay que seguir trabajando, subir la intensidad, que es lo que nos generó tener más recursos a partir del talento. Buscar en esta semana, aunque habrá algunos que no podrán jugar con el Betis. Seguir preparando el partido. No me mueve nada, pero hay que aceptar esos registros negativos”.

Momento más difícil de la temporada: “El campeonato español es duro hasta el final en todas las peleas. Con sólo dos equipos, con alguna participación nuestra como en 2014 o 2017. Pero siempre es cosa de dos. Ahora estamos compitiendo, en los últimos tiempos más para mal que para bien. Tenemos que encontrar para que los chicos estén como en buena parte de la temporada”.

Amplia ventaja, nerviosismo: “No, no pasa por el nerviosismo. Para por poder jugar mejor, ser un bloque fuerte. No creo que sea por nerviosismo”.

Bajo, tocado: “A ver, no sé cómo esperaba que esté tras una derrota. Estoy seguro, sé el camino y no le tengo miedo a nada”.

Bajas importantes, cómo está Torreira: “No buscamos excusas en las bajas a partir de los que no están. No lo serán mientras yo esté en el equipo. Apareció lo de la madre. Lucas hasta que termine la temporada le tenemos en consideración, pero le tenemos respeto”.