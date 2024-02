Sin sus Titanes: Lakers Sorprenden al Dominar a los Celtics en el Garden.

Los Lakers conquistan Boston sin LeBron ni Davis

En Boston conquistaron los Lakers sin LeBron ni Davis ante los Celtics en el Garden. Esta pérdida no solo es significativa por el marcador, sino también por las circunstancias en las que ocurrió.

La derrota de los Celtics frente a los Lakers sin LeBron James y Anthony Davis es realmente significativa, no solo por el marcador, sino también por las circunstancias sorprendentes que la rodean.

Será interesante observar cómo reaccionan los Celtics ante este revés y cómo ajustan su enfoque en los próximos encuentros. Por otro lado, para los Lakers, esta victoria inesperada podría ser un impulso crucial en términos de moral y confianza.

“Todos somos jugadores talentosos. Y esta fue una oportunidad para mostrarle al mundo lo que se puede hacer. Antes del partido nos reunimos y pensamos: Mira, lo mínimo que podemos hacer es salir y jugar tan duro cómo podamos y vivir con el resultado”, señalo Austin Reaves, quien lideró el ataque de los de oro y púrpura con 32 puntos, incluyendo un espectacular 7 de 10 en triples.

El rendimiento colectivo de los Lakers dirigidos por Darvin Ham fue impresionante. Austin Reaves lideró la carga como máximo anotador, pero la contribución no se limitó a él. D’Angelo Russell jugó un papel destacado al lograr un doble-doble con 16 puntos y 14 asistencias, demostrando su versatilidad en la cancha.

Además, la distribución equitativa de puntos fue clave, con otros cuatro jugadores de los Lakers anotando en cifras de dos dígitos. Rui Hachimura destacó especialmente desde el banquillo con 15 puntos, subrayando la profundidad del equipo y la capacidad de varios jugadores para asumir roles importantes.

“Si recuerdas la cita de Bron la otra noche: Sal y haz tu trabajo. Siento que eso es exactamente lo que hicimos esta noche. No fue nada especial. No era como si estuviéramos ejecutando un millón de jugadas del sistema. Salimos y competimos a muerte. Dimos el 110% en el lado defensivo. Competimos. No cometimos muchas faltas. Simplemente cuando vuelvan ellos debemos seguir haciendo lo mismo”, comentó Reaves.

Un Garden inestable

A pesar de un comienzo impresionante con 20 victorias consecutivas en casa, los Celtics están experimentando una racha complicada al perder tres de los últimos cinco enfrentamientos en su propio terreno.

La derrota de anoche evidenció las dificultades actuales del equipo, incluso a pesar de los destacados 23 puntos de Jayson Tatum y los 17 de Kristaps Porzingis. Los esfuerzos individuales resultaron insuficientes para detener a unos Lakers que mantuvieron un rendimiento excepcional a lo largo del partido, poniendo de manifiesto los desafíos que los Celtics enfrentan en este momento difícil de la temporada.

“Simplemente son cosas que pasan. Hay rachas en las que juegas mal al baloncesto. No podemos sentarnos aquí y actuar como si tuviéramos derecho a que no nos ocurriese a nosotros. Es algo que sucede. Ahora es cuestión de cómo respondemos y cómo lo superamos”, añadió Mazzulla, head coach de los Celtics.