Sosa: “Uno cuando llega a Perú, ve como modelo a Cristal”

Leandro Sosa, volante de Sporting Cristal, señaló que deseaba llegar al Rímac. Además, está muy contento por el recibimiento de sus compañeros de equipo.

“Al ser un plantel y un grupo sano que viene trabajando hace varias temporadas, a uno se le hace más fácil adaptarse. Me han abierto las puertas de la mejor manera, de a pocos uno se va sintiendo más cómodo, estoy agradecido con el plantel por la forma en que me incorporaron”, declaró Sosa para Radio Ovación.

“Será mi tercera temporada en la liga peruana aunque ahora será diferente porque será descentralizado. Ahora será un campeonato más complicado. Cuando se confirmó que iba a Cristal Cazulo se comunicó conmigo, al igual que otros compañeros referentes como Merlo y Hohberg“, agregó.

“En los últimos años jugué de volante por afuera, he tenido partidos como volante interno o de salida. Creo que en Cristal se me va a ver más de volante interno, creo que ahí voy a calzar mejor pero he estado probando ahí y por afuera, me puedo adaptar a varios funcionamientos”, dijo refiriéndose a su posición en la cancha.

“Uno cuando llega a Perú, ve como modelo a Sporting Cristal por lo que es la institución. Fue el deseo de uno llegar acá y pude trascender en mi equipo, estoy agradecido a Ayacucho FC. Hice unas buenas temporadas y eso me dio la posibilidad de hoy estar acá, Cristal es un equipo que se ve que juega diferente al resto y eso hace que para uno sea mayor el deseo de llegar”.

“La camiseta te genera una responsabilidad extra, tenemos la necesidad y el deseo de salir campeón nacional y tratar de pasar de fase en la Libertadores, ese es el objetivo grupal”, aseguró.