Steven Rivadeneyra: “Me encuentro con esas ganas de hacer las cosas bien, de querer conseguir muchas cosas con Deportivo Municipal”

Steven Rivadeneyra, habló sobre su regreso a DeportivoMunicipal para la Liga 1 2023, el guardameta edil lamentó la situación, por la que está atravesando el conjunto y prometió que la próxima temporada será distinta.

“Me encuentro con esas ganas de hacer las cosas bien, de querer conseguir muchas cosas con Deportivo Municipal. Es un club que tiene bastante historia. No merece las situación que se encuentra ahora en la tabla, a veces un poco mitad de tabla para abajo. Yo estoy convencido de poder hacer una buena temporada y armando un buen equipo yo creo que se va a poder hacer. Quiero lograr esos objetivos con Deportivo Municipal”, declaró.

Asimismo, su vuelta a la escuadra municipal será con el objetivo de demostrar su habilidad y conseguir el titularato: “Que me fue bien y supe valorar ese momento que estuve en Deportivo Municipal. Fue una versión con mucha hambre y con muchas ganas de tener más minutos. Curiosamente, en estos años, no he tenido tantos minutos que digamos. Busco tener minutos, busco tener continuidad y busco poder, ya, consolidarme en mi carrera futbolística como arquero teniendo muchos más partidos”.

Por último, el cancerbero de 28 años agregó : “Desde que sabía que iba a ir a Deportivo Municipal estoy con las ansias de poder volver a pisar un campo de juego, un campo de entrenamiento, estar con los compañeros y vivir la emoción en la cancha de Deportivo Municipal y en las calles. La gente te reconoce y sabe del trabajo que uno dejo en los años en los que yo estuve”.

Redactor: Diego Pecho