Suspenden a Moreno

Administrador de la “U” fue sancionado por criticar a Comisión de Licencias de la FPF

El administrador concursal de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, fue suspendido por dos meses sin ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol, el motivo fue el comunicado del club firmado con su nombre, emitido el 27 de julio donde criticó y acusó de irregularidades a la Comisión de Licencias, incluso mencionó a la gerente Romina Fernández, por restarle un punto al club y multarlo con 0.5 UIT. “Ningún dirigente, árbitro, comando técnico, futbolista o personal administrativo podrá hacer comentarios agravantes, entre otros, contra los organismos y personas que integren el sistema”, se lee en el documento de sanción.

Además, la Comisión Disciplinaria de la FPF precisó que el castigo está siendo observado y podría extenderse aún más. “Se resolverá y de ser posible se modificará la suspensión provisional a una sanción mayor”, indicaron. En su defensa, Moreno tiene tres días hábiles para presentar un descargo por la resolución publicada.

“No me afecta, porque no vivo del fútbol”

Luego de conocerse su sanción, Carlos Moreno dio su descargo en Radio Ovación, donde le restó importancia y recalcó que su función en la “U” no es deportiva, por lo que seguirá de administrador. “La verdad que no me afecta en lo absoluto, no vivo del fútbol, pero esta gente que está en la FPF sí vive del deporte y va a tener que responder ante la FIFA por todas las arbitrariedades. Ellos solo tienen injerencia en el ámbito deportivo, yo sigo siendo administrador hasta el 10 de agosto, viendo la parte operativa. No me interesa ser amigo de esa gente”, declaró.