Tapia contra Luis Suarez

Celta de Vigo enfrenta al Atlético Madrid hoy a las 9 de la mañana.

Renato Tapia no tiene tiempo para pensar en la derrota con Brasil, pues desde que llegó a la Liga Española solo sabe de grandes retos y hoy tendrá uno cuando a las 9 de la mañana el Celta de Vigo reciba al Atlético Madrid. El ‘Cabezón’ sostendrá un duelo exigente contra Luis Suárez, quien luego de su estreno con doblete en el debut no pudo volver a anotar hasta que jugó con Uruguay, por lo que tiene hambre de gol. Será un partido de equipos necesitados, pues el club Celta no gana hace tres fechas y los de Simeone vienen de dos empates sin goles, por lo que se alejaron de la punta.