Tito Ordóñez a Jean Ferrari: “Hicimos todas las medidas para el clásico”

El delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, respondió al pedido del administrador de Universitario de Deportes Jean Ferrari de cerrar tribunas de Matute por agresiones en el clásico

Tito Ordóñez rompió el silencio y le respondió al administrador crema, Jean Ferrari, respecto al pedido de cerrar tribunas en el Matute por agresiones que se realizaron durante el último clásico.

“Nosotros (Alianza Lima) no tenemos atribuciones para solicitar sanciones. Dejen trabajar a las autoridades. Es lamentable que la “U” después de presentar un reclamo, que está en su derecho, siga con el tema. Es la Comisión Disciplinaria la que tiene que investigar. Ya están mediáticamente presionando a los integrantes de la Comisión Disciplinaria, quienes están haciendo su trabajo. ¿Quieren que fallen a lo que ellos quieren? Ellos deben fallar según sus argumentos, según la justicia. Nosotros, como Alianza Lima, sabemos que hicimos todas las medidas para el clásico. Después, por cinco personas que arrojaron objetos no se puede responsabilizar al club. Alianza no tiene antecedentes de ningún tipo. Lamentablemente somos víctimas de unos pocos hinchas o aficionados que tuvieron una respuesta inapropiada”, indicó el delegado del club blanquiazul.

Acto seguido, el directivo recordó que Alianza Lima también sufrió agresiones cuando ganaron 4-1 en el Monumental. “Nosotros no hicimos ninguna reclamación, ya que entendíamos que Universitario había tratado de salvaguardar todo. Ahí quedó, no se generó nada. Ahora, no se olviden que el árbitro (Augusto Menéndez) tuvo bastante conflictos con el área de la “U”, sacaron amarillas por conflictos que ellos provocaron desde el banco,” aseguró.