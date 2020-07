Toro mata ahí…toro mata

Escribe:

GABRIEL ÁNGELES

1.- ¿Cómo has pasado estos meses de la pandemia?

Como la mayoría. Ha sido difícil. Me imagino que la gente pensaba que iba a ser pasajero pero fue más grave de lo pensado.

2.- ¿Cuál es tu opinión sobre la vuelta del torneo?

Preocupante, pero hay que aprovechar que vuelva el fútbol y tratar de disfrutarlo.

3.- Cuando llegaste a Universitario, ¿qué idea tenías del equipo?

El año anterior, Cristal había jugado la Copa Libertadores con Vélez y me interesó el fútbol peruano. Llegar a la “U” fue lo mejor que me pasó.

4.- ¿Qué concepto tenías del fútbol peruano?

Al llegar me di cuenta de la dimensión que tenía la “U”. Hacía 5 o 6 años que la “U” no era campeón. Eso fue un reto para todos los que llegamos, inclusive el mismo Osvaldo Piazza.

5.- ¿Qué recuerdos de la hinchada por esos tiempos?

Debuté anotando un gol. Hubo un amor muy rápido y reciproco. Gracias a Dios, ese cariño se mantiene hasta hoy.

6.- Muy a pesar de la dura lesión que sufriste en 1998, pudiste jugar en el partido donde consiguen el Torneo Apertura, por presión de la hinchada. ¿Cómo fue ese día?

Osvaldo (Piazza) y el doctor Alva no querían que juegue. Pero le pedí en la semana a ambos, sobre todo a Osvaldo, que sí quería estar para despedirme de la gente porque me sentía con esa necesidad. Tuve que volver a Vélez porque eran dueños de mi pase y estaba a préstamo. Finalmente, Osvaldo que era como un padre para mí, me dio esos cinco minutos y solo la pude tocar un par de veces. Me pusieron sabiendo el riesgo que podía correr.

7.- Por esos años, se recuerda mucho un golazo que le anotaste a Cristal en 1999. ¿Qué recuerdas de ello?

Hice un lindo gol. Días antes estuve en Argentina para conocer a mi primer hijo Maurito. Osvaldo me había licenciado, pero tomé un avión y me vine para Lima porque quería jugar ese partido.

8.- ¿Te comunicas con tus compañeros?

Con uno u otro sí tenemos comunicación, nos hablamos y saludamos. Ahora uno tiene mucho tiempo y habla con gente que hace tiempo no hablaba. Pero sí, tengo contacto con ellos.

9.- También tuviste un paso exitoso por el Wisla Cracovia, ¿No?

Estuve 10 años y fui muchas veces campeón, jugué la Champions. Mis hijos se criaron esos 10 años en Polonia y casi nos quedamos a vivir allá.

10.- ¿Sentiste alguna diferencia al llegar al fútbol europeo?

El fútbol es completamente distinto al sudamericano. Primero llegué a Italia, al Ascoli y me llevó tiempo adaptarme. Pero el fútbol europeo es bueno y más cuando juegas con equipos importantes. En ritmo y en intensidad es muy diferente al sudamericano.

11.- ¿Es verdad que hasta te pidieron jugar por la selección de Polonia?

Sí, me nacionalizaron y por un tema mucho más profundo de FIFA no conmigo sino con todos los que se nacionalizaron, bloquearon a todos y no pude jugar. Hubiese jugado el Mundial 2006. Me queda el orgullo que hayan pensado en mí. Polonia es un país muy cerrado en su cultura, con facilidad no nacionalizan a nadie para que jueguen en su país y para mí que lo hayan hecho es un gran orgullo.

12.- ¿Crees que Universitario, además de ser un equipo con el que te sientes identificado, fue un trampolín a tu carrera?

Sí, yo siempre digo que lo más importante fue ir a la “U” porque logré mi primer título a nivel profesional. Lo importante es dejar en la historia una marca. Polonia también fue importante porque fueron 10 años y muchos títulos pero la “U” es el equipo sin ninguna duda más importante de mi carrera.

13.- Tu regreso al Perú en 2013 para jugar por Pacífico fue muy comentado.

Estoy contento con la carrera que hice, pero mi espina clavada es no haberme retirado en la “U”. Fue siempre mi ilusión, yo siempre digo que en el Perú el único equipo por el que hubiera jugado, era la “U”. Pero no se pudo dar. Y apareció lo de Pacífico y estoy agradecido al ellos porque me dieron la oportunidad de seguir jugando, porque yo prácticamente estaba ya estaba retirado.

14.- ¿Por qué crees que no pudo darse tu retiro en Universitario?

Los dirigentes de esa época no quisieron contratarme. Pero ojalá algún día dirija a la “U”, es mi sueño máximo.

15.- Mucho se recuerda el golpe que te dio “Chiquito” Flores cuando él tapaba en Unión Comercio. ¿Hablaron después de eso?

Sí, mil veces, se disculpó. “Chiquito” es un buen chico, yo lo aprecio mucho, es un amigo. No pasa nada, son cosas del fútbol, eso quedó ahí. Si bien fue una jugada peligrosa e imprudente porque me pudo sacar un ojo, pero son cosas del fútbol, quedó en la cancha y nos hemos visto mil veces después, somos buenos amigos.

16.- ¿Qué opinas del equipo que ha armado Universitario esta temporada?

Desde el año pasado tenía buen equipo y ha tenido buenos entrenadores como Ángel Comizzo, después Gregorio Pérez y ahora volvió Ángel. Está todo dado para que a la “U” le vaya bien.

17.- ¿Y sobre la situación actual del club?

No conozco profundamente del tema. Mi hijo tiene contrato con el club y me limito a eso.

18.- ¿Crees que hubo “mano negra” para sacar a Gregorio Pérez y poner a Ángel Comizzo?

No puedo pensar mal de la gente, lo cual no es ético. La situación se dio por la pandemia.

19.- ¿Tienes algunos proyectos en mente?

Estuve en la televisión como reportero de Movistar, pero este año quiero dirigir. Lamentablemente pasó esto de la pandemia. La idea mía era moverme para ver si podía dirigir a un equipo. Espero que esto se levante y que empiece el fútbol.

20.- ¿Esperas que tu hijo Tiago pueda imitar algún día lo que hiciste por el club?

Difícil porque yo ya hice mi carrera y Tiago recién está comenzando. Como padre espero que le vaya muy bien. Tiene condiciones y solo me queda apoyarlo y acompañarlo en todo.