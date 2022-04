Tuchel se prepara: “El Madrid puede hacer grandes actuaciones en noches importantes”

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea de Inglaterra, habló de la eliminatoria frente al Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea de Inglaterra, habló de la eliminatoria frente al Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League. El estratega alemán expresó que será un partido totalmente diferente al de la temporada anterior.

Tuchel manifestó lo siguiente: “Es difícil mantener el ritmo. Ganó tres Champions seguidas con una plantilla parecida, fue impresionante y es normal que el ciclo cambie con el tiempo. Para llegar a una final estas cosas pueden pesar, pero somos conscientes de que equipos con esa experiencia y esa calidad pueden hacer actuaciones importantes en noches especiales”.

Además, agregó que: “”Me encanta ese tipo de preguntas, ya me la ha hecho antes su colega (risas). En vez de ser aburrido, elogiaré a Benzema. Hace dos años dije que era el jugador más infravalorado. Lleva unos nueve años jugando en el Real Madrid, eso habla por sí solo. También la manera en la que ayudó al equipo a eliminar al PSG”.

EL CHELSEA BUSCA LA CHAMPIONS.

Además, manifestó en otra entrevista lo siguiente: “El partido del año pasado no tiene nada que ver. No lo he visto durante la preparación, he visto los últimos del Real Madrid, pero no esos. No pensamos en venganzas ni nada de eso. Queremos recuperarnos después de la actuación del sábado, jugar bien siendo físicos, intensos, estando concentrados”.

Por último, reveló que: “Necesitamos un buen ambiente. Tenemos que jugar mejor, pero necesitamos también que los aficionados lo hagan mejor. Necesitamos a todos, es un gran partido. Normalmente tenemos un gran ambiente y nos empuja mucho, nos da energía. Es lo que necesitamos en este tipo de partidos”.