Una fecha histórica para el baloncesto mundial, luego que en 1989 en Munich, Alemania. El Comité Olímpico junto a la FIBA ​​abrió la puerta a la participación olímpica de profesionales como los jugadores de la NBA en Estados Unidos.

2 años después y con los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en la vuelta de la esquina, el seleccionado Chuck Daly sería el encargado de dar la convocatoria al primer ”Dream Team” olímpico de la historia con las estrellas del momento de la NBA en su época dorada.

Antes de este suceso, el USA Team desde que se disputa el basket olímpico partiendo desde Berlin 1936 usaban un equipo amateur donde la mayoría de sus jugadores eran los mejores jugadores universitarios de todo el país. Seúl 88 sería la última vez que el titan del baloncesto llevaría jugadores de esa clase, donde se colgarían la de bronce tras caer ante la Unión Soviética en la semifinal.

Durante este lapso, Estados Unidos logró 9 preseas de oro, solamente perdió en 2 ocasiones: en Munich 72 perdió la final ante la URSS en un controversial partido y en Seúl 88 ante los mismos soviéticos en semifinal, en Moscú 1980 no participaron por el boicot estadounidense por temas políticos.

En 1992 la supremacía sería absoluta con las estrellas del momento de la NBA y con pesos pesados como Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, entre otros nombres sobretodo la base de los Chicago Bulls que venían de ganar sus dos primeros anillos.

El Dream Team inspiró obras de arte verdaderamente notables en la cultura popular y lograrían el medallón dorado en la ciudad catalana de manera invicta y sin pedir ni un solo tiempo muerto durante todo el torneo olímpico.

Desde entonces, Estados Unidos ha dominado ampliamente el baloncesto olímpico.

#OnThisDay September 21, 1991

USA Basketball announced the “Dream Team” for the 1992 Olympics. Barkley, Bird, Ewing, Johnson, Jordan, Malone, Mullin, Pippen, Robinson, and Stockton were named. Laettner and Drexler were named to the team on May 12, 1992.#NBATwitter #NBA #USA pic.twitter.com/UNi5hQ9LnX

— On This Day in Sports (@SportsHistoryD) September 21, 2023