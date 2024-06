Una novedad más sobre la posible llegada de Gonzalo Aguirre a Alianza Lima

Gonzalo Aguirre había jugado esta temporada en Sporting Cristal

Gonzalo Aguirre podría tener la oportunidad de tener su segunda experiencia en el Perú y de esa forma desempeñarse en Alianza Lima, tras haber estado menos de una temporada en las filas de Sporting Cristal.

Gonzalo Aguirre tuvo su primera experiencia en el fútbol peruano cuando, a principios de la temporada 2024, arribo a Perú proveniente de Argentina para poder ser parte de la plantilla del Sporting Cristal.

Sin embargo, el futbolista de veintiún años, que tiene tanto la nacionalidad peruana como argentina, no pudo consolidarse en el equipo celeste de manera que tenga la posibilidad de desarrollar su juego mediante la continuidad que todo jugador desea.

Asimismo, a lo mencionado se le sumo el inconveniente que hubo entre Aguirre con el director técnico de ese entonces en el que se disputaba el Torneo Apertura, Ederson Moreira, a causa del tema principal de la falta de continuidad que estaba teniendo.

A continuación, lo que declaró el joven mediocampista para ATV con la intención de aclarar la situación: “no sé si lo dijo de manera personal o en representación del club. Espero que no sea así. Pero la verdad que me veo en la obligación de salir a hablar porque, aparte de que está mintiendo, se está dañando mi imagen como profesional. Yo en ningún momento me acerqué. Es más, él se me acercó y me dio las razones por las cuales no me iba a tener en cuenta. Lo que sí fui a preguntarle cómo es que me veía. Lo que sí dije es que quería jugar como cualquier otro. Después escuché que yo no quería jugar, que me quería ir. Eso es mentira”.

No obstante, ahora se le podría dar otra oportunidad, ya que, de acuerdo a información del periodista Gerson Cuba, el club perteneciente del pase de Aguirre, Nueva Chicago, ha realizado el envío de los requerimientos económicos que piden por el préstamo del volante a Alianza Lima.

