Universitario: No sueltan a Romero

– Tigre de Argentina presentó propuesta por el préstamo del portero de Universitario, pero lo rechazaron

El portero Diego Romero salta de felicidad, porque se quedó en la lista final y será parte de la selección peruana en la Copa América. Pero las noticias no paran para el también golero de Universitario, pues desde Argentina lo ven.

Como se recuerda, hace semanas, el equipo Independiente Rivadavia preguntó por el portero, pues lo tenían en sus planes, pero esto no avanzó. Ahora, Tigre del país gaucho envió una propuesta para que los merengues lo presten, pero esto no habría llegado a un acuerdo, porque desde la institución de Ate lo rechazaron debido a que no es un monto que llame la atención.

Aparte, Romero al ser un jugador de selección y que formará parte de la Copa América, elevará su valor en el mercado y en la ‘U’ consideran que, en un futuro, llegarán mejores ofertas y propuestas por su portero.

Como se recuerda, en lo que va del 2024, Romero no ha podido jugar un solo minuto con la ‘U’, pues Sebastián Britos es titular indiscutible para el entrenador Bustos.

Puedes leer:

“La pasé muy duro”. Ureña reveló que le costó, pero pudo ganarse el cariño de los hinchas

El volante de la ‘U’, Rodrigo Ureña, fue sincero sobre lo que está viviendo en el cuadro merengue, pues considera que no fue sencillo al inicio, pero que pudo meterse al corazón de los hinchas.

“En Chile llega cualquier argentino o uruguayo y se les idolatran a las dos semanas. En Perú pasa igual, la pasé muy duro te toca remarla y con mi característica pude llegar a la gente. Con trabajo y mucho esfuerzo pude revertir. No es fácil lo que he vivido en Perú, así como en Colombia, donde pude salir campeón con equipos como América de Cali y Universitario”, dijo en ESPN Chile.

Ureña se metió al equipo titular, es fijo, y el hincha ya lo adoptó. Logró el título 2023, el Apertura y espera lograr el bicampeonato en el año del Centenario.