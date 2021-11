Uribe tras el descenso de AUDH: “El mundo no se acaba aquí”

Julio César Uribe, entrenador de Alianza Universidad, habló tras perder ante Ayacucho FC e irse al descenso con el elenco azulgrana.

El dolor de descender es uno de los peores que se puede sentir en el mundo del fútbol, y hoy todo Alianza Universidad se aqueja de este dolor. Julio César Uribe, director técnico de Alianza UDH, habló tras el descenso y apuntó a que el equipo se tiene que levantar lo más pronto posible.

El ‘Diamante’ mencionó que solo queda seguir trabajando y que no hay reproche con ninguno de sus jugadores: “No hay reproche, hay el malestar normal de todos y lo entiendo. Pero de cara al futuro, que las lágrimas de hoy se conviertan en las sonrisas de mañana. El mundo no se acaba aquí, es como recuperarme de lo que me ha tocado perder. Por lo que hizo el equipo no se merecía esto”.

El entrenador del club huanuqueño reveló cuales fueron los factores que determinaron el descenso de su equipo: “Hemos sido víctimas de nuestros propios errores y todo lo que intentamos ofensivamente no alcanzó. Fuimos muchas veces previsibles, tenemos que ser puntual en elaborar el equipo de acuerdo a los jugadores que tenemos. Todos lamentamos hoy el perder la categoría”, declaró en Radio Ovación.

Por último el DT de 63 años mencionó que con un plantel con más categoría para volver a la Liga 1: “Yo ya estoy muy grande para estas cosas, somos honestos con los jugadores, estamos para ayudarlos, los respetamos como seres humanos, valoramos sus esfuerzos, pero creo que tengo una muy buena base, pero hay que hacerla fuerte, esa base necesita seis o siete jugadores de categoría y posiblemente regresar el próximo año y así te olvidas lo sucedido hoy”, finalizó.