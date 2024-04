Valencia: “Melgar se llevará los tres puntos el domingo”

El DT del cuadro arequipeño, Marco Valencia, aseguró que Melgar irá con todo ante Alianza Lima y aseguró la victoria de ‘El León del Sur’.

Este domingo 28 de abril, Alianza Lima se enfrentará a FBC Melgar en una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. El equipo ‘Blanquiazul’ buscará continuar sumando puntos en el torneo local, mientras que el ‘León del Sur‘ buscará asegurarse la victoria. El entrenador de Melgar, Marco Valencia, expresó su confianza en obtener un triunfo frente a los ‘Grones’.

Durante una conversación con la prensa, Valencia afirmó: “A las 7:30 p.m., veo a la gente en el estadio y en sus hogares muy feliz. Creo firmemente que Melgar ganará. Estoy convencido de que contamos con un buen plantel, que demostrará su capacidad de juego y actitud para hacer respetar nuestro terreno de juego. Con toda seguridad, Melgar se llevará los tres puntos el domingo“.

A pesar de estas declaraciones, el estratega nacional reconoció la calidad actual de Alianza Lima: “Tienen un equipo bastante competitivo para la Copa Libertadores y el torneo local. Es un club con un gran poder económico. El profesor Restrepo cuenta con un plantel numeroso, y esperamos no encontrarnos con sorpresas en su planteamiento“.

Finalmente, Valencia fue consultado sobre su continuidad en Melgar, dado que se desempeña como DT interino tras la salida de Pablo De Muner varias fechas atrás. En respuesta, comentó: “Como trabajador de Melgar, este es un partido que deseo ganar. La administración me ha brindado la oportunidad de dirigir al equipo, y queremos salir victoriosos. No estoy seguro si seguiré después de este partido o si dirigiré otro encuentro más. Eso lo discutimos semana a semana con la administración, quienes me han indicado que existe la posibilidad de traer a otro técnico“.