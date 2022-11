Van Gaal: “Ecuador nos lo va a poner más difícil que Senegal”

El entrenador de Países Bajos, Louis Van Gaal, habló sobre el duelo frente a Ecuador por la segunda fecha de las fase de grupos de Qatar 2022

El entrenador de Países Bajos, Louis Van Gaal, habló sobre el duelo frente a Ecuador por la segunda fecha de las fase de grupos de Qatar 2022. La Tri tuvo un gran debut ante Qatar, logrando un triunfo importantísimo por 2-0 con goles de Enner Valencia. El Grupo A de Qatar 2022 está al rojo vivo.

El DT de la ‘Orange’, señaló acerca de su próximo rival que “Es un equipo más organizado que Senegal. Tiene jugadores inteligentes y creo que nos lo van a poner más difícil que Senegal”.

“Hemos analizado unos quince jugadores durante los últimos 18 meses. Sabemos que es una buena selección, un rival duro. En los últimos tres o cuatro partidos no pierden. Tienen un sistema inteligente. No marcan mucho, pero tampoco encajan goles”, añadió el ex entrenador del Manchester United.

PAÍSES BAJOS VS. ECUADOR:

El partido entre Países Bajos y Ecuador se jugará este viernes 25 de noviembre en punto de las 10 de la mañana del centro de México. El mismo día pero a las 7:00 horas tendremos el otro juego del Grupo A entre Qatar y Senegal.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Países Bajos: Andries Noppert, Matthijs de Light, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Steven Berghuis, Frenkie de Jong, Daley Blind, Cody Gakpo, Vincent Janssen y Steven Bergwijn.

Ecuador: Hernán Galíndez, Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Romario Ibarra, Michael Estrada y Enner Valencia.