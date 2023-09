Victor Osimhen está evalúa emprender acciones legales contra el Napoli por un extraño vídeo publicado en su cuenta de TikTok, que actualmente ya no se encuentra disponible.

El delantero que llevó al Napoli a su primer título de liga en más de 30 años la temporada pasada, fue el objetivo de un vídeo en el que su propio club se burlaba de él en las redes sociales el martes.

El vídeo del Napoli se centró en su penal fallido durante el empate sin goles del domingo contra el Bolonia.

Fue un error poco común para el nigeriano, que ha marcado 62 goles en 107 partidos con el equipo de la Serie A, pero el vídeo parecía burlarse de él por sus intentos de persuadir para que se imponga el penalti.

El vídeo muestra al jugador de 24 años pidiendo un penalti, pero usando una extraña voz acelerada con la leyenda “Dame penalti, por favor” antes de mostrarlo lanzando el penalti desviado del poste.

El agente de Osimhen, Roberto Calenda, ha sugerido que Osimhen está considerando emprender acciones legales contra su club por el vídeo ahora eliminado.

Calenda tuiteó: ‘Lo que pasó hoy en el perfil oficial del Napoli en la plataforma TikTok no es aceptable’.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023