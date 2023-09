El técnico del Manchester United no ha cambiado su postura sobre Jadon Sancho y lo expulsó de las instalaciones del club.

Erik Ten Hag dijo después del partido contra el Arsenal que Sancho no está funcionando bien en los entrenamientos. A lo que el extremo inglés respondió que lo habían convertido en chivo expiatorio. Después de eso, el futbolista se negó a disculparse con el entrenador y fue excluido del equipo.

Todo este tiempo, Sancho estuvo entrenando en la academia del Manchester United, sin embargo, como se supo, se le prohibió visitar las instalaciones de la base del club. Esto incluye los comedores de última generación utilizados por las estrellas del primer equipo, con Sancho obligado a comer con los canteranos tras su espectacular pelea con Ten Hag.

Se informa que el extremo no está satisfecho con este desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, todavía no quiere disculparse con Ten Hag. Fuentes aseguran que la situación entre el jugador y el técnico ha llegado a un punto muerto y no se resolverá hasta que Sancho pida disculpas.

Por cierto, Jadon Sancho borró inesperadamente su cuenta de Instagram.

Se entiende que sus compañeros de equipo, incluido el colega de los Tres Leones, Marcus Rashford, instaron a Sancho a tragarse su orgullo y pedir perdón a Ten Hag para poner fin al enfrentamiento.

Fuentes cercanas a Ten Hag afirman que el holandés no está satisfecho con el actual estancamiento.

