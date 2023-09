Jadon Sancho saldría del Manchester United

El atacante inglés, Jadon Sancho, sería vendido por el Manchester United en el siguiente mercado de fichajes, tras problemas con el DT.

Jadon Sancho está atravesando momentos complicados en el Manchester United. El futbolista de 23 años viene siendo una de las mayores decepciones por su bajo rendimiento en los terrenos de juego. Sin embargo, lo que terminaría por desvincularlo del club, sería su relación con el entrenador neerlandés, Erik ten Hag.

Tras el duelo del Manchester United frente al Arsenal, Erik ten Hag explicó la no convocatoria de Jadon Sancho para ese partido. El estratega de los ‘Red Devil’ explicó que era por su bajo desempeño en los entrenamientos. Ante esto, Sancho emitió un comunicado donde desmintió a su entrenador, recalcando que siempre muestra un buen nivel en cada sesión. Sin embargo, esto solo habría empeorado su situación en el club y ahora su salida estaría cada vez más cerca en el próximo mercado de fichajes.

El Manchester United pagó alrededor de 100 millones de euros por Jadon Sancho en 2021. No obstante, su paso por Old Trafford está siendo un fracaso, ya que el extremo registra solo 12 goles y 6 asistencias en 82 encuentros. Esta temporada, Sancho ha sumado sólo 76 minutos en 3 partidos con el Manchester United. Además de no ser convocado por Ten Hag en los últimos 2 encuentros de Premier League.

Ante esto, uno de los destinos más probables para Jadon Sancho sería el Borussia Dortmund. El delantero inglés tuvo un gran paso por el club alemán desde su llegada en 2017. Con la camiseta negra y amarilla, Sancho jugó 137 partidos, marcando 50 goles y dando 64 asistencias.

Aunque tiene buen recuerdo en Alemania, el Borussia Dortmund no estaría interesado por el momento en la vuelta de Sancho. Por lo que, el FC Barcelona sería la otra posibilidad para el joven delantero inglés.

