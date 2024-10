Vidal: “Recuerda que hablas del que también la llevó a dos Mundiales”

El Rey Vidal también dijo que puso a Chile entre las tres mejores selecciones del mundo.

Arturo Vidal vuelve a estar en el centro de la controversia en el fútbol chileno, tras ser excluido de la convocatoria de Ricardo Gareca para los partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La decisión del Tigre de prescindir del volante sorprendió a muchos, generando reacciones divididas entre los aficionados y figuras históricas del fútbol chileno.

Mientras algunos respaldan la postura del entrenador, recordando que Chile no ha logrado clasificar a los últimos Mundiales, otros cuestionan la exclusión de un jugador con la experiencia y trayectoria del exjugador de Barcelona. No obstante, el futbolista de Colo-Colo no tardó en mostrar su descontento, lanzando duras críticas hacia el técnico argentino.

El experimentado mediocampista fue un pilar en la selección chilena. Cuenta con más de 130 apariciones. Es evidente que esta situación no pasará desapercibida, ya que el volante chileno. “Cuando dicen que a la ‘Roja’ la dejaste fuera de dos Mundiales, recuerda que hablas del que también la llevó a dos Mundiales y la dejó entre las tres mejores selecciones del mundo”, se pudo leer en su mensaje de Instagram.

Vidal, a través de sus redes sociales, respondió a las críticas y recordó su contribución en los exitosos ciclos de la selección chilena, cuando lograron clasificar a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Las palabras del ‘Rey’ encendieron nuevamente el debate sobre su papel en la actual generación del fútbol chileno y su relación con el cuerpo técnico.

