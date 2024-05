Viernes de fútbol: Horarios y canales hoy 17 de mayo del 2024

Lee el calendario de todos los partidos de fútbol programados a nivel mundial para hoy, viernes 17 de mayo.

Conoce la programación de los partidos de hoy, los horarios y los canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. Además, no te pierdas el importante encuentro entre Atlético Grau vs. Cusco FC por el torneo de la Liga 1 Te Apuesto 2024 y el duelo entre Fiorentina vs. Nápoli por la Serie A. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación partidos de hoy, sábado 11 de mayo:

Liga 1 Te Apuesto – Perú

2:30 p.m. Atlético Grau vs. Cusco FC – Ver en: Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Serie A – Italia

1:45 p.m. Fiorentina vs. Nápoli – Ver en: STAR+, ESPN

Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Southampton vs. West Bromwich – Ver en: STAR+

LaLiga Hypermotion – España

1:30 p.m. Mirandés vs. Elche – Ver en: D Sports, DGO

Primeira Liga – Portugal

2:45 p.m. Río Ave vs. Benfica – Ver en: GolTV Play, GolTV

Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Deportivo Cuenca vs. Imbabura – Ver en: STAR+

Liga Profesional – Argentina

6:00 p.m. Barracas Central vs. Sarmiento – Ver en: Fanatiz, AFA Play, STAR+

