Xavi tras la derrota: “Era un día para ganar, y hemos perdonado demasiado”

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, se manifestó muy inconforme respecto a la derrota que sufrió el equipo catalán frente al Bayern de Múnich asegurando que la historia pudo haber sido otra

Xavi Hernández lamentó la derrota del equipo azulgrana durante la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Bayern. “Cuando perdonas en Champions a este nivel de equipos, lo acabas pagando, creo que hemos sido mejores que el Bayern hoy”, dijo el estratega español en entrevista con la prensa de su país. “Era un día para ganar y hemos perdonado demasiado, seis o siete ocasiones muy claras, y ellos no perdonan”, agregó el estratega.

En otro momento, el estratega consideró que el “primer gol es de estrategia, es un error nuestro, y el segundo de no hacer falta, ellos hacen faltas, paran contras, paran transiciones y a nosotros nos cuesta hacerlo, es un tema de competir”.

“Creo que hemos jugado muy bien, la primera parte ha sido totalmente nuestra y el resultado no refleja para mi el partido, pero la Champions es así […] Hemos hecho méritos para llevarnos no sólo el empate sino la victoria y nos vamos con una derrota que no es merecida, pero que es por errores nuestros”, concluyó el entrenador español.