Yordi Vílchez: “Es muy difícil que llegue al Clásico”

El defensor de Alianza Lima, Yordi Vílchez, confesó que viene arrastrando una lesión del año pasado y es muy poco probable que esté en el Clásico del fútbol peruano.

“No estoy entrenando con el equipo, hoy me van a hacer un tratamiento. Es muy difícil que llegue al Clásico. Ya venía arrastrando la lesión. El año pasado tenía dolor, pero lo podía sobrellevar, pero ahora se intensificó un poco más”, declaró el futbolista de 28 años.

Luego, el defensa nacional, añadió: “Tengo que recuperarme bien para que no vuelva a molestar en el futuro. Quiero estar al cien por ciento y espero que sea lo más pronto posible”.

Consultado sobre el duelo ante la ‘U’, Vílchez dijo: “Estoy seguro que el equipo está entrenando muy bien, saben que el Clásico se tiene que ganar”.

Declaración de Ricardo Lagos

“En el Monumental siempre me fue bien y espero que eso no cambie, aquí no es quién llegue bien o mal, clásicos son clásicos”, sostuvo a las afueras del estadio de Matute.

Luego, el lateral del cuadro blanquiazul, agregó: “La semana de clásico es muy bonita, se vive un gran ambiente con todo el equipo”.