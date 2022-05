Zambrano: “Me gustaría jugar uno o dos años en el fútbol peruano”

Carlos Zambrano confesó que le sorprende las críticas que existe en todo momento hacia Boca Juniors, mostró su anhelo de conquistar la Copa Libertadores de América

Carlos Zambrano confesó que le sorprende las críticas que existe en todo momento hacia Boca Juniors, mostró su anhelo de conquistar la Copa Libertadores de América. El León quiere alcanzar la Gloria Eterna con el club Xeneize, que no gana la Orejona de Sudamérica desde el 2007.

Zambrano manifestó lo siguiente: “Lo más lógico es que te incomode. Si te digo que no, sería mentirte. Pero ya estamos prácticamente acostumbrados y adaptados ya que no vienen de ahora las críticas. Viene de años y años atrás”.

En ese sentido, agregó que: “Si no se dan los resultados, siempre uno escucha cosas negativas. Pocas veces prendo la televisión a ver algo y cuando ganamos escucho críticas y cuando perdemos escucho el triple de críticas. Me sorprende mucho la verdad cómo la prensa maneja la contra de Boca”.

BOCA EN LA LIBERTADORES

El León habló de sus logros con el equipo: “Lo mejor fueron los campeonatos que hemos podido lograr. Ya llevamos tres y queremos muchos más. Sabemos que tenemos una deuda que es la Libertadores. Todos la queremos luchar, pero sabemos que es complicado y esperamos que este año se nos pueda dar”.

Por último, también dijo que: “Me gustaría jugar uno o dos años en mi país, ya que nunca jugué ahí, ojalá se pueda dar. Me gustaría estar 2 o 3 años más fuera de mi país, a los 35-36 volver y jugar en mi país, ya que la exigencia en mi país no es tanta como aquí en Argentina o en Europa. (..) Soy muy fanático de Alianza y me gustaría jugar ahí también”.