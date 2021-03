Zidane: “Debemos estar contentos por lo que estamos haciendo”

El entrenador Zidane lamentó las ocasiones falladas: “Me equivoqué con el cambio de dibujo”

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció que el empate ante la Real Sociedad es un paso atrás “porque son dos puntos perdidos en casa”. Por ello, el francés pasó por los micrófonos de Movistar LaLiga.

El partido

“Hicimos un buen partido, a lo mejor no un buen inicio pero tuvimos ocasiones sobre todo en la primera parte, clarísimas para hacer gol y no se ha podido marcar. Son dos puntos perdidos, estábamos en casa, pero no se ha podido porque hay un rival y ha hecho un buen partido”.

El cambio de sistema

“Lo cambié porque no estaba contento con nuestra presión… Han sido esos 10-15 minutos y lo cambiamos otra vez y estuvimos mejor jugando 4-3-3. Los cambios entraron bien en el partido. ¿Si ha perjudicado al equipo? Si tú me preguntas y ya son tres veces, sí, puede ser”.

Los cambios

“Había que cambiar, porque después de una hora el equipo estaba cansado. Hay momentos en los que hay que cambiar. Al final, intentas buscar cosas para cambiar la dinámica”.

¿Bajón anímico?

Hay que estar tranquilos, nosotros tenemos que estar tranquilos. Hicimos un buen partido y hemos tenido tres o cuatro ocasiones. Paciencia, tranquilidad y a descansar. Enfrente hay un equipo que te genera ocasiones. Vamos a seguir”.

El derbi

“No condiciona nada la manera de afrontar el derbi. Hay que ir a hacer un gran partido”.

El cambio de Modric

“A Luka le quitamos para que entrara Fede, no le pasaba nada”

Pleno de puntos y ganar LaLiga

“Todos los equipos están perdiendo puntos, sabemos que hay que sumar. Todavía queda mucho”.

¿El mejor partido de los últimos seis?

“Es mejor que cuando se gana. Estoy molesto por los jugadores, por el esfuerzo que hacen. Hay que seguir, falta mucho”.

Benzema

“La idea es que esté con nosotros. Vamos a valorarlo. Todavía no se ha entrenador con el equipo y vamos a valorar a Karim mañana para ver cómo está”.