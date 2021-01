Zidane: “El fútbol es esto saes”

“La responsabilidad es mía y la asumo. Vamos a ver qué pasa en estos días” expresó el entrenador Zidane.

Otro ridículo histórico del Real Madrid. El técnico Zinedine Zidane dio la cara tras el partido para asumir toda la culpa de la eliminación a manos del Alcoyano. El técnico francés entiende que el fracaso es responsabilidad suya, mucho más que de sus jugadores, que “lo dieron todo”.

Es un fracaso: “Bueno, la verdad es que lo hemos intentado. Los jugadores lo han dado todo, hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes luego en una falta te pasa lo que nos ha pasado: 1-1. Luego nos ha costado. Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa, había que hacer otra cosa, pero los jugadores lo han intentado”.

Qué parte de responsabilidad es suya: “Soy el entrenador, la responsabilidad es mía, la voy a asumir como siempre. Los jugadores lo han intentado. Si metemos el segundo gol es otro partido. El fútbol es esto. El portero ha hecho dos o tres paradas. El segundo gol no ha querido entrar. La responsabilidad la tengo yo, los jugadores lo han intentado. Y estamos fuera”.

Se habla de ridículo. ¿Es para tanto? “Es tu palabra. No son mis palabras. Esto es el fútbol, son cosas difíciles. Jugamos contra un Segunda B y tenemos que ganar el partido pero no ha sido así. Pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Son cosas que pasan en una carrera, hay que asumir la responsabilidad, la asumo completamente. Vamos a seguir trabajando. Sacar esto. Otro día doloroso porque no nos gusta perder, sobre todo los jugadores, que sólo quieren ganar. Ahora no vamos a volvernos locos y vamos a pensar y seguir trabajando”.

Cree que los jugadores siguen creyendo en Zidane: “Creo que sí, luego hay que preguntarles a ellos. Hemos hecho cosas buenas, últimamente menos. Ahora hay que pensar que estamos en la Liga y en la Champions y ya está. Concentrarnos, que se pueden hacer cosas. Si llega el mensaje hay que preguntar a los jugadores. Creo que sí y estamos en el mismo barco aquí”.

Teme por su puesto más ahora por la eliminación: “Bueno, cuando se pierde siempre hay cosas que se hablan… Asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar, estoy tranquilo. Cuando estamos en el campo lo que quieren es ganar el partido. Lo intentan y a veces pasan cosas distintas. Hay que asumirlo, lo asumo y vamos a ver qué pasa en estos días”.

Es su derrota más dolorosa: “Todas las derrotas son dolorosas, no esta en particular. No me gusta perder, a los jugadores tampoco. Como siempre”.