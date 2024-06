Advincula: “La asesoría psicológica en el fútbol es muy importante”

Luis Advíncula, actual jugador de la selección peruana, habló sobre la asesoría psicológica en el fútbol desde su punto de vista.

Luis Advíncula se presenta como un jugador listo y mentalmente fortalecido para encarar la Copa América 2024. El lateral de la Selección Peruana revela que ha trabajado arduamente con psicólogos y entrenadores personales para sobrellevar la intensa presión de su paso por Boca Juniors.

Además, destaca que esta asesoría ha sido fundamental para él, permitiéndole controlar su temperamento y superar los momentos difíciles en su carrera, como la eliminación de Perú en las eliminatorias para el Mundial de Qatar.

En una entrevista con el diario Olé, compartió: “Manejar la presión es todo un desafío. Con el tiempo, he aprendido a lidiar con ella. He contado con la ayuda de psicólogos y entrenadores personales para afrontar mejor la intensidad que implica jugar en Boca. En este nivel, no puedes permitirte relajarte ni por un instante, ya que siempre tienes compañeros dispuestos a tomar tu lugar“.

Advíncula también admite que superar la decepción de la eliminación de Perú en las eliminatorias para el Mundial de Qatar fue un obstáculo importante. “Fue un golpe duro para mí. En ese momento, no tenía el respaldo de entrenadores personales. Soy muy apasionado y procuro no dejar que mis emociones se apoderen de mí en el campo. Por eso considero que la asesoría profesional en el fútbol es crucial“, concluyó.

Esta preparación mental y emocional ha sido clave para que Advíncula se encuentre en su mejor forma y listo para afrontar los desafíos que se presenten en la Copa América 2024. Con un enfoque renovado y una determinación reforzada, espera poder contribuir al éxito de la Selección Peruana en el torneo continental.