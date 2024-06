Tapia: “Participar con la ‘sele’ ahora significa un riesgo para mi”

Renato Tapia, jugador de la selección peruana, comentó que no podrá continuar con la trayectoria de ‘la bicolor‘ en la Copa América.

Renato Tapia, convocado para la Copa América 2024 con la Selección Peruana, se vio imposibilitado de unirse al equipo en su viaje a Estados Unidos para el amistoso contra El Salvador.

En un comunicado, explicó las razones detrás de su ausencia en el viaje con la selección nacional. “Con gran pesar les informo que no podré acompañar a la selección en el viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, mi contrato con el club vence el 30 de junio y el período de transferencias internacionales es entre julio y agosto. Participar en entrenamientos y partidos en estas circunstancias representaría un riesgo demasiado alto para mi futuro profesional“, señaló Tapia.

Recordemos que el jugador, quien ha jugado anteriormente en el Feyenoord y el Twente en los Países Bajos, está vinculado al Celta de Vigo hasta finales de este mes.

“Discutí esta situación con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) días antes del último partido amistoso contra Paraguay, con la esperanza de que la FPF pudiera protegerme de los riesgos en caso de sufrir una lesión grave“, agregó el internacional peruano.

Por ultimo, Tapia esperaba encontrar una solución, pero lamentablemente no fue posible en los últimos días. “No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido antes del partido contra Paraguay. Por esta razón, me veo obligado a tomar esta difícil decisión, que me duele tener que asumir“, concluyó el centrocampista de la Selección Peruana.