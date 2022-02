Aguinaga: “Gallese como todo arquero tiene buenos y malos momentos”

Alex Aguinaga, ex futbolista ecuatoriano, halagó bastante a nuestro portero de la Selección Peruana, Pedro Gallese

Alex Aguinaga, ex futbolista ecuatoriano, halagó bastante a nuestro portero de la Selección Peruana, Pedro Gallese. Señaló que todos los porteros no son perfectos y resaltó que no chanquen a Gallese cuando tenga malos momentos.

“Gallese como todos los arqueros tiene buenos y malos momentos pero es quien ha sostenido en algunos pasajes los resultados. A veces hasta heroico en esa zona, no veo que le puedan, en este momento, hacer un poco de sombra en el arco peruano”, expresó Aguinaga para el portal ‘Menú Deportivo’.

Aguinaga le da bastante suerte a Gallese en el siguiente partido ante Uruguay por Eliminatorias: “Esperemos que le vaya bien el siguiente partido que es cuando más lo van a necesitar. Ahora si esperamos ver la mejor versión de Gallese para que la selección peruana mantenga el cero atrás y pueda soñar con la clasificación directa”.

Asegura que es un excelente guardameta ya que tiene muy buenas cualidades: “Me parece que es un excelente portero, tiene buena estatura, tiene buena salida, errores como todos los arqueros. Pero acá por ejemplo me tocó verlo muchos partidos en Veracruz y después en la selección peruana y creo que es uno de los jugadores más importantes”.