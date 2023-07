Alexis Sánchez y su posible regreso a la Serie A con el Inter

En las últimas horas, se esta hablando de un posible regreso de Alexis Sánchez al Inter de Milán. Desde Italia, indican que Simone Inzaghi irá tras el chileno nuevamente.

Simone Inzaghi habría dado su ok, el chileno tiene clase para vender, mucha experiencia y aún varios goles donde anotó 18 tantos en la última temporada y se desprendió del Marsella.

Según a los informantes llegaría con la tarjeta en la mano y aumentaría significativamente la tasa de genio, carisma y “descaro” en el equipo. Mientras tanto, Marotta apuntala definitivamente el centro del campo tras la salida de Brozovic, y juntarlo en la saga con Frattesi.

El ‘Niño Maravilla’ tuvo una gran temporada con el Marsella y despertó el interés de clubes en Europa. Lo más atractivo para los italianos sería que ya no renovó con el elenco francés, por lo que llegaría con el pase en la mano.

Anteriormente, ya tuvo su paso en el Calcio con el Udinese e Inter de Milán, aunque en esa última disputó 3 temporadas donde disputó 79 partidos y anotó 16 tantos, aparte de lograr títulos como un Scudetto, una Coppa Italia y una Supercopa; ademas de haber llegado a una final de Europa League donde perderían ante el 7 veces campeón de la competición, el Sevilla.

Simone Inzaghi has given his approval for the potential return of Alexis Sanchez on a free transfer. 🇨🇱

