Alianza Lima y San Martín se enfrentan por el Torneo Clausura

Alianza Lima y San Martín disputarán un nuevo partido del Torneo Clausura este lunes 26 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva

El conjunto blanquiazul llega con la obligación de sumar de a tres si quiere continuar en la pelea por el Torneo Clausura, donde se ubica actualmente en tercer lugar y a un punto del líder Sporting Cristal. El equipo dirigido por Guillermo Salas viene de derrotar a FBC Melgar por 2-0 en Matute con goles de Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. De la misma manera, para el duelo ante los “santos”, Alianza Lima tendrá las bajas obligadas del ‘Pirata’ Barcos y de Arley Rodríguez, quienes se encuentran suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otro lado, San Martín viene de caer goleado por 5-1 ante UTC de Cajamarca en el estadio Monumental y no gana hace cinco partidos. El equipo huele el descenso y actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con apenas cuatro puntos en once partidos. “Los albos” no podrán contar con Áxel Moyano que se encuentra con la Sub 20 disputando la Revelations Cup en México.

Redactado por: Miguel Casana