Ancelotti: “En una Champions no puedes fallar, en una liga tienes tiempo para arreglar un fallo”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló en la previa del duelo ante el Liverpool por la final de la Champions League 2022. Blancos y Reds buscarán la gloria el próximo sábado 28 en Francia, a partir de la 1:45 P.M. hora peruana.

Ancelotti manifestó que: “En una Champions no puedes fallar, en una Liga tienes tiempo para arreglar un fallo. Son competiciones difíciles de ganar, pero distintas”.

Además, agregó lo siguiente: “El momento más complicado son las tres o cuatro horas antes de los partidos. El corazón, pensamiento negativo… todo para cuando se inicia el partido. Hasta sudo. No hay pastillas que puedan calmarlo”.

Recordemos que en la final de Champions League 2018, Liverpool perdió 3-1 ante el Real Madrid. En un duelo donde Mohamed Salah tuvo que retirarse tras una fuerte acción con Sergio Ramos

Por otra parte, se rindió en elogios hacia el Liverpool: “Nos hemos cruzado muchas veces. Perder con ellos fue una tragedia con la Roma en 1984 y la de 2005. Luego la venganza, que dice Salah, en 2007. Le respeto mucho. Una de las experiencias mejores de mi carrera es ver el Bernabéu o Anfield”.

Por último complementa lo siguiente: “Además de la bonita experiencia de ser rivales con el Everton. Me gusta su historia, la de Paisley, tienen seis Champions, solo una menos que el Milan… Eso es una motivación extra también. Me dicen mis amigos milanistas que no dejen que lleguen a siete”.