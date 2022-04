Ancelotti: “Me importa que el equipo pueda competir hasta el final”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló sobre los objetivos del cuadro blanco en la temporada y se refirió a las declaraciones de Xavi sobre el “jugar bien”

Ancelotti expresó lo siguiente: “No podemos centralizarse en un solo jugador, debemos estar sólidos en la defensa y tomar las precauciones necesarias y de esa manera mantener el cero en el arco”.

EL MADRID SIGUE VIVO EN LA CHAMPIONS:

Además, reveló: “¿Qué significa jugar bien? Cada uno tiene su opinión. La mía es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no. Si haces una buena fase de defensa o muy buena no significa que estás jugando bien si con el balón no lo estás haciendo bien. Y al revés. Jugar bien significa hacer bien las dos cosas. El fútbol es atacar y defender”.

Por otra parte, señaló: “Se puede hacer con un bloque bajo, medio o con una presión alta. Esto es el fútbol para mí y nadie me puede cambiar la idea. Escucho mucho, pero para mí el Atlético defendió muy muy bien contra el City y luego pudo hacer más con el balón, pero la defensa fue muy muy buena”.

Por último, destacó lo siguiente sobre el entrenador del Barcelona: “¿Xavi? Cada uno tiene su opinión, todos los equipos son difíciles de entrenar. Cada equipo tiene su exigencia: ganar títulos, jugar bien, evitar el descenso… Entrenar no es simple, es complicado. No sé cuál es el equipo más difícil. Pero es un trabajo que nos gusta, si no haríamos otra cosa”.