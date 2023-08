Andrés Iniesta llegaría al Emirates Club de Dubai

La leyenda del fútbol español, Andrés Iniesta, estaría listo para jugar con el Emirates Club. De esta forma, se descarta un reencuentro con Messi en el Inter Miami.

Según información del periodista deportivo experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, Andrés Iniesta jugará en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Iniesta llegaría a Dubai el martes 8 de agosto para firmar el contrato con el Emirates Club. El vínculo con su nuevo club sería hasta junio de 2024 con opción a renovar hasta 2025. Al final, Don Andrés Iniesta no volverá a jugar junto a Messi, Busquets y Jordi Alba en el Inter Miami.

Tras perder protagonismo con el Vissel Kobe de Japón, Iniesta decidió no seguir jugando en el equipo. El nacido en Fuentealbilla llegó a un acuerdo con el club japonés para no jugar los 6 meses que le quedaban de contrato. Esto facilitaba las negociaciones con el Inter Miami. Finalmente, Andrés Iniesta aceptó la propuesta del Emirates Club y seguirá con su gloriosa carrera a sus 39 años.

Andrés Iniesta llegó al Vissel Kobe en el 2018. Con el club nippon, Iniesta jugó un total de 134 partidos. El mediocampista español anotó 26 goles y dio 25 asistencias. Sin embargo, en su última temporada solo jugó 6 encuentros y sumó 142 minutos en total. Su intención era sentirse cómodo e importante con el equipo, es por eso que dejó al Vissel Kobe.

El campeón del Mundial 2010 no tiene pensado retirarse todavía, esto comentó en su despedida del Vissel Kobe:

“Quiero seguir jugando al fútbol porque así me he seguido preparando y me siento con la capacidad y con la ilusión de seguir jugando. Pero ahora, cerrando esta etapa, veremos qué opciones posibles pueden haber. Me gustaría acabar mi carrera jugando en un campo de fútbol. Eso quiero intentar”.