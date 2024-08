Archimbaud muestra su amor por Perú

Jean Pierre Archimbaud no ocultó su alegría tras ser llamado por Jorge Fossati para Perú. El mediocampista espera tener minutos en la fecha doble de eliminatorias en la que la “Bicolor” se enfrentará a Colombia y Ecuador en setiembre. El jugador de Melgar buscará aprovechar esta oportunidad para ganarse un lugar en el plantel.

“Estoy muy feliz. Para mí, es un orgullo estar aquí. Es el sueño de toda mi vida. Me siento muy bien. Mis compañeros y el comando técnico me han recibido de la mejor manera y quiero aportar desde donde me toque para seguir creciendo y mejorando en todo aspecto”, declaró en una conferencia de prensa.

El futbolista del Dominó es muy versátil en la cancha. “Hablé con el “profe” algunos temas tácticos que él quiere y que pretende para mí y todo el equipo. Es importante no solo jugar, sino entender el juego y eso me ayuda mucho dentro del campo. Lo que el profesor pretenda para mí, yo voy a estar a disposición, puedo jugar de volante mixto o de contención, me desenvuelvo de buena manera”, dijo.

Archimbaud estuvo al mando de Néstor Lorenzo y llegó a semifinales de la Copa Sudamericana.“Son 2 selecciones muy buenas. Tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Lorenzo en Melgar. Sé, más o menos, lo que él quiere con sus equipos. El comando técnico es el mismo. Sabemos de la capacidad que tiene Colombia y lo bien que está jugando, no es casualidad”, señaló en referencia al exentrenador de Melgar.

