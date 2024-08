¡Es hora de demostrar: Flores, Cartagena, Zambrano y Lapadula!

Ante la falta de referentes en la actual Selección Peruana, es hora que demuestren los otros.

En esta convocatoria de nuestro seleccionador nacional Jorge Fossati, a quedado claro que los llamados referentes, ya están fuera de la lista por diferentes motivos y ahora, otros deben asumir. En la lista aún quedan jugadores mundialistas como Edison Flores y Wilder Cartagena a los que se sumarían Carlos Zambrano y Gianluca Lapadula.

Es cierto que no podemos siempre depender de los mismos porque no sabemos que pasará cuando ellos ya no estén. Este es el caso de nuestra actual Selección Peruana, los que siempre llamábamos “salvadores” como Paolo Guerrero, Christian Cueva o André Carillo, quedaron fuera por conocidos motivos y ahora toca que los demás asuman.

Si bien existen aún jugadores mundialistas como Edison Flores, Wilder Cartagena o Miguel Trauco, en estos últimos tiempos, dichos jugadores, no han demostrado una regularidad, es más, casi han desaparecido del mapa futbolístico pero, ahora, ante la ausencia de los jugadores de jerarquía, es hora que vuelvan a retomar su nivel.

Puedes leer:

En la saga central, tenemos jugadores líderes como Carlos Zambrano y Alexander Callens, desde su posición, creemos que son los ideales para comandar al equipo desde la retaguardia y guiar a los demás. En la volante, Wilder Cartagena junto a Renato Tapia, tendrán que hacerse unas rocas en el medio y no dejar que nadie pase.

En la parte ofensiva, Edison Flores es el llamado a ponerse el overol y demostrar que su gran paso por el extranjero y su basta experiencia no a sido en vano y arriba, en punta, como goleador, Gianluca Lapadula, tendrá que demostrar su jerarquía tras haber hecho toda su carrera en Italia. Necesitamos que estos jugadores mencionados crezcan exponencialmente para que nuestra Selección Peruana, vuelva a tomar vuelo. ¡Vamos Perú!