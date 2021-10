Arranca la ‘Bustoneta’: Carlos Bustos habló sobre la posibilidad de contar con Paolo Guerrero

El DT ‘íntimo’ habló sobre cómo se refieren los hinchas a su campaña. También habló sobre el caso de Paolo Guerrero

La campaña de Alianza Lima de la mano de Carlos Bustos fue de menos a más en la presente temporada. La Fase 1 fue regular dejando con muchas dudas a los hinchas, quienes no veían un equipo sólido que pudiera afrontar lo que quedaba del campeonato, teniendo en cuenta lo que había sucedido la temporada anterior. Asimismo, el cuadro blanquiazul pudo consolidarse como equipo mereciendo jugar la final de la Liga 1 contra Sporting Cristal.

En medio de toda la algarabía de los hinchas, nació el apelativo ‘Bustoneta’. La palabra es en referencia a la ‘Scaloneta’, que derivó del apellido de Lionel Scaloni y por el buen trabajo que tiene el DT en la Selección Argentina.

Sobre la palabra, el técnico argentino, quien ya planifica la final en el Estadio Nacional, indicó en en entrevista a ESPN: “Ustedes saben la fuerza que tienen las redes sociales. Es algo divertido. La gente le ha dado un significado a lo que estamos viviendo”.

Asimismo, una de las ilusiones que tiene los hinchas de Alianza Lima es la posibilidad de ver a Paolo Guerrero vistiendo la camiseta blanquiazul el próximo año, esto, después que el delantero solicitara su salida del Internacional de Porto Alegre. Ante ello, Bustos fue claro: No podemos estar adelantando eso, es un crack. Son cosas que no me corresponden decir”.

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal los días 21 y 28 de noviembre desde las 3 de la tarde. El campeón se definirá por puntos y en caso de empate, ganará el que tenga mejor diferencia de goles en ambos cotejos. Ya se vive la final.