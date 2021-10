Asistente de Cienciano: “Descarto que se haya insultado a Merlo”

Ignacio Ameli, asistente técnico de Cienciano, se refirió a la discusión que tuvieron Roberto Mosquera y Gerardo Ameli en el partido de ayer.

La derrota de Sporting Cristal no fue lo único que llamó la atención el día de ayer en el partido entre Cristal y Cienciano, sino también la acalorada discusión que tuvieron Roberto Mosquera y Gerardo Ameli. Ignacio Ameli, asistente técnico del ‘Papá, habló sobre este incidente y descartó cualquier falta de respeto hacia los ‘rimenses’.

El integrante del comando técnico del elenco cusqueño negó que Ameli haya insultado a los jugadores de Cristal: “Siento que fue injusta la expulsión de Gerardo porque nosotros en ningún momento le faltamos el respeto a nadie. Descarto que se haya insultado a Merlo. Cuando me acerco a preguntarle al juez de línea sobre lo que había sucedido, él le dijo al árbitro que Gerardo no había hecho nada. Así fue. Estaba sentado y sucedió lo que sucedió. Nosotros no hablamos con los jugadores rivales”.

El asistente técnico del ‘Papá’ se mostró orgulloso del equipo por tamaño triunfo ante uno de los candidatos al título nacional: “Teníamos bien claro que nos jugábamos mucho en este partido. Lo que pase afuera de la cancha queda en la anécdota. Estamos orgullosos de los jugadores. Si respetábamos el plan, sin duda nos podíamos llevar los tres puntos”, declaró en GolPerú.

Actualmente, el elenco ‘imperial’ se ubica en la quinta posición de la tabla acumulada con 34 puntos, ubicándose en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2022 y muy cerca de meterse a la zona de Libertadores.

La próxima fecha, los cusqueños jugarán ante Alianza Universidad de Huánuco el sábado 17 de octubre a las 13:15 hrs, de ganar este partido podrían escalar a la cuarto puesto y ubicarse en zona de Copa Libertadores de América.