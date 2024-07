Brasil: Rivaldo lanza duras críticas contra el “Scratch”

El reconocido delantero, Rivaldo, se expresó sobre el pobre rendimiento de Brasil.

Luego de la sorpresiva eliminación en tanda de penales de Brasil a manos de Uruguay, el ex seleccionado brasilero, Rivaldo, se pronunció sobre el pobre nivel mostrado por sus compatriotas. Menciona que el Scratch fue una decepción y que su selección ya no da miedo como en años anteriores.

“Hablo como exjugador de la Selección Brasileña, sé que estas críticas son normales y que los jugadores deben asumir la responsabilidad. La Copa América de Brasil fue una vergüenza”, declaró Rivaldo, dejando en claro que está en total desacuerdo en como se vienen dando las cosas en su selección.

Rivaldo, hizo énfasis en el tan pobre nivel mostrado personalmente por Vinicius Jr y que, a pesar de eso, piensa que es un gran jugador: “Vini debería ser el máximo candidato para ganar el Balón de Oro por todo lo que ganó y por cómo jugó. Pero como ahora el cierre de la temporada lo pone la Copa América y la Eurocopa, y eso puede afectar. Estas competiciones hacen que la gente empiece a pensar ya en otros nombres y candidatos. Pero aun habiendo caído con Brasil, yo creo que merece este premio por todo lo que hizo esta temporada”, son palabras del mítico goleador.

Por último y no menos importante, mencionó que Brasil cuenta con buenos jugadores de excelente pie que pueden resaltar en sus respectivos equipos en un engranaje importante pero no tiene la capacidad, ni experiencia para afrontar estos tipos de torneos tan importantes como la Copa América.

“Tenemos muchos jugadores que no tenían la experiencia de jugar partidos de tanta importancia para la selección. Brasil tenía jugadores que no estaban preparados para una Copa América. Ahora nos ven sin experiencia, ya no damos miedo”, sostuvo Rivaldo. Se necesita más de esta selección actual de Brasil.