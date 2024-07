Selección Peruana: Le llegó al colmo

• Jorge Fossati evaluará no contar con Cueva y Carrillo en Eliminatorias

La eliminación de la Selección Peruana en la fase de grupos de la Copa América -quedamos en el último lugar con un solo punto-, generó una decepción entre los aficionados, ya que no teníamos un panorama similar desde hace 29 años. Sí, las recientes actuaciones del equipo de todos fue objeto de duras críticas, sobre todo porque en las Eliminatorias el panorama es igual de delicado: estamos en el fondo de la tabla. Ahora, esta situación se volvió más tensa tras la participación de la Bicolor en Estados Unidos. Y es que se difundió un video de André Carrillo y Christian Cueva, quienes ya estaban en sus días libres, en una discoteca.

Según informaciones reveladas por L1 Radio, la situación de ambos es compleja respecto al próximo llamado de Fossati. Cabe señalar que los desafíos más cercanos de serán ante Colombia y Ecuador, el próximo 5 y 10 de septiembre, respectivamente.

Según el medio de comunicación, la razón principal por la que la ‘Culebra’ y ‘Aladino’ enfrentan un panorama complejo para ser convocados, radica en el rendimiento futbolístico mostrado en la Copa América. Ambos no demostraron su capacidad durante el torneo continental. Por lo tanto, tendrán que esforzarse en sus respectivos clubes para asegurarse un lugar en la Blanquirroja. Carrillo, actualmente en el Al Qadisiyah de la Liga Saudí, y Cueva, quien necesita encontrar un club lo antes posible.

Víctor Cedrón también se unió a la avalancha de comentarios negativos contra el ‘equipos de todos’, el jugador de ADT fue claro y directo en su postura: deslizó la posibilidad de un cierto favoritismo de Fossati con los futbolistas de Universitario de Deportes en sus convocatorias y también puso en tela de juicio el llamado de ‘Aladino’ a la Copa América.

“Yo me recontra veo en la selección peruana, simplemente es un tema de gustos. Él (Fossati) llamó a varios a los que les tenía más confianza porque los había tenido en la ‘U’. Sin faltarle el respeto a nadie, no fue un tema de elección deportivamente. Hubo un invitado y eso nunca se ha visto en ningún equipo del mundo. Me pudo haber llamado por los números que hice en 6 meses”, disparó el delantero en ‘Liga 1 Radio’.