Cáceda: “En nuestra cabeza está tratar de hacer un buen partido y no mirar las camisetas”

Carlos Cáceda, portero de FBC Melgar, habló sobre el duelo que enfrentarán a Internacional de Porto Alegre por Copa Sudamericana. El portero nacional señaló que desean hacer un buen partido y respetar al Perú.

“Sabemos que nos toca prepararnos, descansarnos bien y ojalá pueda salir un buen partido. Juegan once contra once más allá del valor económico. Cuando estamos en la cancha, eso no influye. El equipo se va a preparar, estamos entusiasmados y con muchas ganas y que esas ganas y emoción se transmitan en el partido”, comentó Cáceda para Gol Perú.

Asegura que realizarán un buen partido: “Vamos a hacer nuestro juego que venimos haciendo. Yo siento que el equipo está muy bien, en todas las líneas está muy bien, atrás defendemos excelente así que yo creo que va a salir un buen partido”.

Agregó: “Todo puede pasar. Se está preparando ellos también, pero eso no está en nuestra cabeza. En nuestra cabeza está tratar de hacer un buen partido, de presionar como venimos haciendo, no mirar las camisetas ni nada y sé que va a salir airoso”.