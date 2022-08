Mercado sobre Cuesta: “Es el artillero de esta competición y sabemos que tenemos que tenerle respeto”

Gabriel Mercado, defensor de Internacional, habló sobre Bernardo Cuesta y señaló que lo respetan demasiado como futbolista y goleador de la Copa Sudamericana

Gabriel Mercado, defensor de Internacional, habló sobre Bernardo Cuesta y señaló que lo respetan demasiado como futbolista y goleador de la Copa Sudamericana. El jugador argentino señaló que FBC Melgar es un gran equipo en instancias del certamen.

“Para mí no existen los favoritos. En el fútbol hasta que empiece el partido las posibilidades son 50-50. La ilusión que tenemos nosotros está intacta. Vamos a enfrentar a un rival que en casa es muy fuerte. Hay muchos partidos que no conoce la derrota. Tenemos una posibilidad de poder hacernos fuertes de visitantes y llevarnos un buen resultado para Brasil. Son dos partidos, tenemos que jugarlo con esa tranquilidad de que no todo se va a definir acá”, aseguró en conferencia de prensa.

Sobre Bernardo Cuesta: “Es el artillero de esta competición, tenemos que darle el mismo respeto como a todos los atacantes. Sabemos que es un excelente jugador así que intentaremos estar lo más concentrados posible para que no pueda lastimarnos”, finalizó.