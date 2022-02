Carlos Silvestri: “Podemos revertir la situación”

Carlos Silvestri, entrenador de la Academia Cantolao, se refirió al mal momento por el que pasa el ‘Delfín’ en el campeonato local.

No la vienen pasando bien. La Academia Cantolao no ha iniciado el torneo peruano como se lo imaginaba; el ‘Delfín’ no ha podido sumar y es colero de la tabla de posiciones de la Liga 1. Pese a pasar por un complicado momento, Carlos Silvestri, entrenador de AD Cantolao, confía en que su equipo saldrá del último lugar de la tabla en los próximo partidos.

El estratega peruano confía en que Cantolao saldrá de este mal momento: “Lo que veíamos en la pretemporada nos daba señales de que tendríamos un mejor comienzo del que hemos tenido. No ha sido positivo para nosotros, pero confiamos mucho en el trabajo que estamos haciendo y en la respuesta de nuestros jugadores”.

El entrenador del ‘Delfín’ analizó los partidos de local que ha tenido su escuadra: “El primer tiempo con la U, cuando estuvimos 11 contra 11, y el segundo tiempo contra Alianza Atlético nos da esa esperanza de encontrar el camino que habíamos iniciado en la pretemporada. Si bien los resultados no fueron positivos creo que estamos en la posibilidad de revertir la situación”, declaró en GolPerú.

Por último, el director técnico de 49 años mencionó que deben de tener confianza y tranquilidad para salir de los últimos lugares: “Hay que tener tranquilidad y confianza, sobre todo eso. Es importante que el estilo de juego del equipo aparezca y hay que tener tranquilidad para que eso suceda. Cantolao tiene mucha calidad en sus jugadores”, finalizó.