Fleitas: “Tenemos que ganarle sí o sí a la ‘U'”

Leandro Fleitas, jugador de la Universidad César Vallejo, habló sobre el partido del domingo ante Universitario de Deportes.

Van por su segundo triunfo consecutivo. La Universidad César Vallejo visita este domingo a las 15:30 hrs a Universitario en el Estadio Monumental por la cuarta jornada de la Liga 1. Los dirigidos por ‘Chemo’ Del Solar tienen como objetivo llevarse los tres puntos; así lo dejo saber Leandro Fleitas, jugador de la UCV, quien habló previo al partido.

El futbolista argentino lamentó no estar a la altura de la Libertadores y sufrir una rápida eliminación: “Lamentablemente no pudimos estar a la altura de los partidos en Copa Libertadores y eso implicó que no hayamos podido anotar en cuatro partidos. Ahora nos toca un rival complicado como la ‘U'”.

El central del club ‘poeta’ se refirió al fixture de la UCV en el Apertura: “Nos ha tocado un fixture bastante complicado al inicio, pero el último triunfo nos dio un poco de ánimo y esperemos hacer un buen partido ante un rival muy difícil”, declaró en Radio Ovación.

El jugador de 38 años reveló que el partido ante la ‘U’ lo deben de ganar como sea: “Imagino que la ‘U’ saldrá a ‘lavarse la cara’ después de una derrota tan importante, pero nosotros tenemos un gran equipo, y confiamos en el trabajo que hacemos, tenemos la intención de ir a ganar y no perderle el paso a los de arriba porque nuestra idea es pelear el título. Tenemos que ir a ganar sí o sí”.

Por último, el exfutbolista de Alianza Lima habló sobre jugar en el Monumental: “Es especial porque es un campo muy lindo para jugar, y ahora con el condimento de la gente, es aún más atractivo jugar en el Monumental”, concluyó.