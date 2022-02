Cavani sobre Cristiano Ronaldo: “Es un ejemplo de vida”

Edinson Cavani, jugador del Manchester United, tuvo palabras de admiración hacía su compañero de equipo, Cristiano Ronaldo.

Es sin duda alguna uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos y eso lo sabe bien Edinson Cavani. El jugador de la Selección Uruguaya y del Manchester United brindó una entrevista en donde deja ver la admiración que le tiene a Cristiano Ronaldo.

El futbolista uruguayo mencionó que ‘CR7’ es un ejemplo de vida: “Tuve la oportunidad de charlar con él varias veces. Respeto mucho su trayectoria y su forma de opinar, de hablar y de ver la vida. El legado que puede dejar Cristiano Ronaldo es ese espíritu de lucha en el sentido de esforzarse para mejorar, de luchar siempre por el objetivo. Es un ejemplo de vida”.

El atacante de 35 años admiró la forma de ver la vida de Cristiano: “La vida es una competencia. La vida es salir todos los días a lograr traer el pan a tu casa, a lograr vínculos que te llevan a ser un buen amigo, un buen compañero de vida, un buen padre”, declaró en una entrevista para Dazn.

Para finalizar, ‘Edi’ habló del legado que está dejando Cristiano Ronaldo en la historia: “Creo que el legado que puede dejar Cristiano Ronaldo es superarse y luchar. No hay que mirar solamente el patear al arco y hacer un gol. La vida no es fútbol, no es basket, no es ser famoso. La vida es otra cosa. El día de mañana, el fútbol no va a estar más. Tienes que enfrentar a otras cosas, llevar tu familia adelante, tratar más con tus amigos. Implica muchas cosas”, sentenció.