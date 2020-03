Con visión fresca

Técnico Ramacciotti alista itinerario para la participación de los juveniles pensando en la Bolsa

Tras pasar el trago amargo, luego de los inconvenientes generado por la programación

de entrenamientos del primer equipo de Cusco FC, que tuvo que ser cancelado. Carlos

Ramacciotti pone toda su energía en la preparación de los próximos objetivos, como

sumar en la bolsa de minutos con jugadores de categoría 2000.

“Acá hay algo que no me deja dormir y es la bolsa de minutos. Los partidos anteriores

de que llegue, Cusco FC no había sumado minutos con menores, ahora yo tengo que

sacar a dos o tres jugadores profesionales para poner a jóvenes. Se tienen que dar cuenta

que los jóvenes deben llegar con un recorrido importante, no recién debutar en el primer

equipo”, expresó.

Y sobre el trabajo del plantel durante la cuarentena, comentó: “El trabajo se viene

realizando online”, indicó.