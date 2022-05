Cristian Benavente: “Fue un partido complicado”

Cristian Benavente, delantero de Alianza Lima, habló tras victoria por 1-0 ante Cienciano por la jornada 16 de la Liga 1 Betsson

Cristian Benavente, delantero de Alianza Lima, habló tras victoria por 1-0 ante Cienciano por la jornada 16 de la Liga 1 Betsson. El atacante nacional anotó el único tanto del partido y señaló que le gusta aportar bastante al equipo.

En el minuto 87, Pablo Lavandeira tras tiro libre, centró al área y Cristian Benavente puso el 1-0 definitivo. Y ahora los ‘blanquiazules’ lograron su octava victoria consecutiva en la Liga nacional.

Como se sabe, con este resultado los blanquiazules sumaron 29 puntos y son terceros en la tabla de posiciones. Mientras Cienciano se quedó con 25 unidades y está en el sexto puesto.

“La hinchada no nos abandonó y nos dieron ese plus para poder ganar. Los goles son importantes, lo mejor es llevarnos los tres puntos. Llevo un mes y medio con molestias en el tendón de Aquiles, que no me dejan ayudar con más minutos al equipo”, señaló Benavente en GOLPERU.

Asegura que tiene hace varias semanas una lesión que lo está matando por eso no empieza como titular: “Trato de recuperarme de la mejor manera para poder ayudar al equipo con más puntos y goles. Hace varias fechas venimos jugando finales y el domingo nos tocará otra más”.